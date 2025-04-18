Харків (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
237,98
Економія при броні: -12,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
117,81
Економія при броні: -4,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
276,70
Економія при броні: -60,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
238,42
Економія при броні: -23,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
251,17
Економія при броні: -10,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
270,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Еребра® таблетки сублінгвальні 0.02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп