Фармакодинаміка.

Рекомбінантна людська ДНаза (дорназа альфа) – генно-інженерний варіант природного ферменту людини, що розщеплює позаклітинну ДНК.

Накопичення в’язкого гнійного секрету в дихальних шляхах спричиняє порушення функції зовнішнього дихання і загострення інфекційного процесу. Гнійний секрет містить дуже високі концентрації позаклітинної ДНК – в’язкого поліаніону, який вивільняється з лейкоцитів, що руйнуються, та накопичується у відповідь на інфекцію. In vitro дорназа альфа гідролізує ДНК у мокроті і суттєво зменшує в’язкість мокроти при муковісцидозі.

Фармакокінетика.

Всмоктування

Дослідження інгаляційного застосування у щурів і приматів продемонстрували низький відсоток системного всмоктування дорнази альфа: <15% у щурів і <2% у мавп. Відповідно до результатів цих досліджень на тваринах, дорназа альфа при застосуванні пацієнтам у вигляді інгаляції аерозолю демонструє низьку системну експозицію. Всмоктування дорнази альфа зі шлунково-кишкового тракту після перорального застосування у щурів є незначним. У нормі ДНаза наявна в сироватці крові людини. Інгаляція дорнази альфа в дозах до 40 мг протягом терміну до 6 днів не призводила до достовірного збільшення концентрації ДНази в сироватці крові порівняно з нормальними ендогенними рівнями. Сироваткова концентрація ДНази не перевищувала 10 нг/мл. Після призначення дорнази альфа по 2500 ОД (2,5 мг) двічі на добу впродовж 24 тижнів середні сироваткові концентрації ДНази не відрізнялися від середніх показників до лікування (3,5 ± 0,1 нг/мл), що свідчить про мале системне всмоктування або малу кумуляцію.

Розподіл

Дослідження на щурах і мавпах показали, що після внутрішньовенного введення дорназа альфа швидко елімінується з сироватки крові. Початковий об’єм розподілу був подібним до об’єму сироватки в цих дослідженнях.

У хворих на муковісцидоз середня концентрація дорнази альфа у мокроті через 15 хвилин після інгаляції 2500 ОД (2,5 мг) дорівнює приблизно 3 мкг/мл. Після інгаляції концентрація дорнази альфа в сироватці крові швидко зменшується.

Метаболізм

Очікується, що дорназа альфа метаболізується протеазами, які знаходяться у біологічних рідинах.

Виведення

Дослідження на щурах і мавпах показали, що після внутрішньовенного введення рекомбінантна людська ДНаза швидко елімінується із сироватки крові. Дослідження внутрішньовенного введення у людини свідчать, що період напіввиведення з сироватки крові становить 3–4 години.

Дослідження на щурах свідчать, що після введення аерозолю період напіввиведення дорнази альфа з легень становить 11 годин. Рівень ДНази у мокроті знижується нижче половини рівня, який спостерігається одразу ж після введення, протягом 2 годин, однак вплив на реологічні властивості мокроти зберігається протягом 12 годин.