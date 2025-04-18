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Пульмозим
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4546,68
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4054,68
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
410.9 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4827,67
Економія при броні:
-290,47 грн
4537,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
412.7 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4781,42
Економія при броні:
-280,04 грн
4501,38
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
415.0 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4114,37
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
772.8 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4525,80
Економія при броні:
-0,50 грн
4525,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
824.6 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4512,30
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
185.3 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
331.7 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
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