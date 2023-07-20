ДОРНАЗА АЛЬФА (DORNASUM ALFA) Діюча речовина
рекомбінантна людська ДНаза (дорназа альфа) - генно-інженерний варіант природного ферменту людини, що розщеплює позаклітинну ДНК; гнійний секрет в дихальних шляхах містить дуже високі концентрації позаклітинної ДНК - в’язкого поліаніону, який вивільняється з лейкоцитів, що руйнуються, та накопичується у відповідь на інфекцію; іn vitro дорназа альфа гідролізує ДНК в мокроті і суттєво зменшує в’язкість мокроти при муковісцидозі.
симптоматична терапія в комбінації зі стандартною терапією муковісцидозу у пацієнтів віком від 5 років з показником ФЖЄЛ не менше 40% від норми з метою покращення функції легень.
р-н в амп. призначений тільки для разового інгаляційного застосування; 2,5 мг дорнази альфа (відповідає вмісту 1 амп. - 2,5 мл нерозведеного р-ну, 2500 ОД); застосовують 1 р/добу, інгаляційно, без розведення, за допомогою джет-небулайзера; у деяких хворих віком від 21 року кращого ефекту лікування можна досягти при застосуванні добової дози препарату 2 р/добу.
підвищена чутливість до дорнази альфа та інших компонентів; дитячий вік до 5 років.
кон’юнктивіт; зміна голосу (охриплість), задишка, фарингіт, ларингіт, риніт (неінфекційної етіології), кашель; диспепсія; висипання, кропив’янка; плевральні болі в грудній клітці, гарячка; зниження показників функції дихання.