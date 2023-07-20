рекомбінантна людська ДНаза (дорназа альфа) - генно-інженерний варіант природного ферменту людини, що розщеплює позаклітинну ДНК; гнійний секрет в дихальних шляхах містить дуже високі концентрації позаклітинної ДНК - в’язкого поліаніону, який вивільняється з лейкоцитів, що руйнуються, та накопичується у відповідь на інфекцію; іn vitro дорназа альфа гідролізує ДНК в мокроті і суттєво зменшує в’язкість мокроти при муковісцидозі.