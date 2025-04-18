Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4743,31
Економія при броні: -206,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4781,42
Економія при броні: -280,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
9.6 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
410.5 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4525,80
Економія при броні: -0,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
416.9 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
249.4 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
392.8 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна