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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
160.9 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4512,30
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
224.1 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4525,80
Економія при броні:
-0,50 грн
4525,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
462.3 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4114,37
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
466.0 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4801,32
Економія при броні:
-299,94 грн
4501,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
468.1 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4847,28
Економія при броні:
-310,08 грн
4537,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4054,68
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4546,68
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
617.4 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
816.1 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
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