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Пульмозим
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Пульмозим
®
(Pulmozyme
®
)
Запоріжжя
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18
443.6 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4114,37
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4546,68
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4054,68
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
445.7 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4847,28
Економія при броні:
-310,08 грн
4537,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
446.3 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4801,32
Економія при броні:
-299,94 грн
4501,38
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 91
686.4 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4525,80
Економія при броні:
-0,50 грн
4525,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
841.3 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4512,30
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Калинова, 26
73.7 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
227.1 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
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