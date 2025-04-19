Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
9.9 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
389.4 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
389.4 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
389.8 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
390.8 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4847,28
Економія при броні: -310,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
391.6 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4801,32
Економія при броні: -299,94 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
665.8 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
4525,80
Економія при броні: -0,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
795.6 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А
198.2 км
Пульмозим® розчин для інгаляцій 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна