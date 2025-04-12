Препарат слід вводити під наглядом лікаря.

Барію сульфат не слід вводити в сухому вигляді, спосіб застосування див. у розділі «Спосіб застосування та дози».

Підвищена чутливість

Наявність в анамнезі бронхіальної астми, атопії, підтверджених сінної лихоманки та екземи, сімейний анамнез алергії або попередня реакція на контрастну речовину потребує підвищеної уваги.

Швидке розпізнавання, оцінка та діагностика мають вирішальне значення для ефективного здійснення лікування реакцій гіперчутливості. З цієї причини повинен бути в наявності кваліфікований персонал для діагностики та лікування реакцій гіперчутливості.

Перфорація

У пацієнтів із вираженим стенозом на будь-якому рівні шлунково-кишкового тракту, особливо якщо він дистальніше шлунка, та за наявності станів і захворювань, які підвищують ризик перфорації, наприклад, такі як шлунково-кишкові свищі та карцинома, запальні захворювання кишечника, дивертикуліт та дивертикульоз, амебіаз потрібна ретельна оцінка ризику і користі у разі призначення барію сульфату.

Аспірація.

Пацієнтам, схильним до аспірації (новонародженим, людям похилого віку та постінсультним хворим), рекомендується починати процедуру із застосуванням невеликого об’єму препарату. Якщо барію сульфат потрапив в гортань, подальше введення слід негайно припинити.

Блювота після перорального прийому барію сульфату може призвести до аспіраційного пневмоніту. Повідомляється, що пероральне введення суспензії барію сульфату немовлятам за допомогою пляшечки з соскою, та введення великих кількостей катетером, ймовірно, призведе до потрапляння речовини в трахеобронхіальне дерево. Повідомлялося про серцево-легеневу зупинку, що призводить до летального результату у немовлят після аспірації. Аспірація меншої кількості може спричинити запалення дихальних шляхів та пневмонію.

Обструкція/Перевантаження рідиною

Повідомлялося, що після перорального прийому суспензія барію сульфату може викликати непрохідність тонкої кишки (пробку) у дітей із муковісцидозом.

Повідомлялося, що суспензія барію сульфату може викликати перевантаження рідиною через поглинання води.

Діти та пацієнти з порушенням функції нирок найбільш схильні до гіпергідратації.

Запор або діарея

Барію сульфат слід застосовувати обережно, якщо пацієнт зневоднений, страждає будь-яким захворюванням або перебуває на будь-якому іншому лікуванні, яке може спричинити запор. Щоб запобігти виникненню запору, після завершення рентгенологічного обстеження може знадобитися використання м’яких проносних засобів. Підвищене споживання рідини рекомендується після перорального прийому барію сульфату для запобігання ризику запорів.

Інші можливі ускладнення

У тривожних пацієнтів можуть розвинутися слабкість, блідість, шум у вухах, потовиділення і брадикардія після введення будь-якого діагностичного засобу. Такі реакції, як правило, непередбачувані, і їх найкраще лікувати, якщо пацієнт знаходиться у горизонтальному положенні протягом додаткових 10 — 30 хвилин під наглядом.

Бароліти

Бароліти складаються зі згущеного барію, зв’язаного з фекаліями. Вони часто протікають безсимптомно, але можуть бути пов’язані з болем у животі, апендицитом, непрохідністю кишечника або перфорацією. У пацієнтів літнього віку, у пацієнтів з порушенням моторики шлунково-кишкового тракту, непрохідністю товстої кишки, порушенням електролітного балансу, зневодненням або дієтою з низьким вмістом клітковини можливий ризик розвитку баролітів. Щоб зменшити цей ризик, слід підтримувати адекватну гідратацію протягом та після процедури з барію сульфатом. Слід розглянути питання про застосування проносних засобів.

Діти, літні та ослаблені пацієнти

Як і для будь-яких інших препаратів, що містять барію сульфат, «Барію сульфат для рентгеноскопії» необхідно застосовувати з обережністю дітям, людям похилого віку, ослабленим пацієнтам та при загальному тяжкому стані хворого. Слід обережно застосовувати пацієнтам із вже наявними захворюваннями серця, при бронхіальній астмі.

Барію сульфат не слід призначати протягом 7 днів після процедури біопсії під час ендоскопічного дослідження і протягом наступних 4 тижнів після променевої терапії прямої кишки або передміхурової залози.