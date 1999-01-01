Київ
Рентгеноконтрастні засоби, що містять сульфат барію
V08B A02

Барію сульфат без суспендуючих агентів

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08BРЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ, ЩО НЕ МІСТЯТЬ ЙОД
V08B AРентгеноконтрастні засоби, що містять сульфат барію
V08B A02Барію сульфат без суспендуючих агентів
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Барію сульфат для рентгеноскопії
Барію сульфат для рентгеноскопії
Порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
від 75,71 грн
в 287 аптеках
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