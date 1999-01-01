Київ
Рентгеноконтрастні засоби, що містять сульфат барію
V08B A02
Барію сульфат без суспендуючих агентів
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08B
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ, ЩО НЕ МІСТЯТЬ ЙОД
V08B A
Рентгеноконтрастні засоби, що містять сульфат барію
V08B A02
Барію сульфат без суспендуючих агентів
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Барію сульфат для рентгеноскопії
Порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
від
75,71
грн
в 287 аптеках
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