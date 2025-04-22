Барію сульфат для рентгеноскопії (Barium sulfate for renthenography)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,30
Економія при броні: -3,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,83
Економія при броні: -19,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
122,84
Економія при броні: -14,91 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,80
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
114,65
Економія при броні: -15,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,90
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,82
Економія при броні: -16,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,53
Економія при броні: -4,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,55
Економія при броні: -8,03 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,70
Економія при броні: -6,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс