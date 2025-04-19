Барію сульфат для рентгеноскопії (Barium sulfate for renthenography)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
120,27
Економія при броні: -20,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,50
Економія при броні: -0,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,14
Економія при броні: -13,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
124,21
Економія при броні: -18,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
123,60
Економія при броні: -17,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,64
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,85
Економія при броні: -13,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,78
Економія при броні: -14,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
114,75
Економія при броні: -10,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,47
Економія при броні: -14,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,03
Економія при броні: -13,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,10
Економія при броні: -13,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,37
Економія при броні: -19,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,80
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,50
Економія при броні: -21,47 грн