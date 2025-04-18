Барію сульфат для рентгеноскопії (Barium sulfate for renthenography)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
120,40
Економія при броні: -18,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
114,77
Економія при броні: -5,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,70
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
104,34
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,50
Економія при броні: -15,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,72
Економія при броні: -6,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
121,70
Економія при броні: -17,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
122,62
Економія при броні: -16,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
121,29
Економія при броні: -19,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс