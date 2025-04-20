Барію сульфат для рентгеноскопії (Barium sulfate for renthenography)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,75
Економія при броні: -20,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,81
Економія при броні: -6,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,96
Економія при броні: -19,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,28
Економія при броні: -16,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,42
Економія при броні: -18,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,67
Економія при броні: -18,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
124,90
Економія при броні: -24,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,32
Економія при броні: -19,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,44
Економія при броні: -18,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
120,52
Економія при броні: -20,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,53
Економія при броні: -16,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
123,46
Економія при броні: -7,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
100,54
Економія при броні: -3,99 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс