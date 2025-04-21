Барію сульфат для рентгеноскопії (Barium sulfate for renthenography)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,52
Економія при броні: -15,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,43
Економія при броні: -17,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,33
Економія при броні: -15,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,75
Економія при броні: -13,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,89
Економія при броні: -13,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,98
Економія при броні: -15,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
124,84
Економія при броні: -20,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,08
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,20
Економія при броні: -16,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,91
Економія при броні: -16,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,93
Економія при броні: -15,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
120,85
Економія при броні: -8,46 грн