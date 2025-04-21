Барію сульфат для рентгеноскопії (Barium sulfate for renthenography)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,48
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,82
Економія при броні: -10,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,30
Економія при броні: -2,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
121,69
Економія при броні: -10,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,41
Економія при броні: -7,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
124,69
Економія при броні: -18,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
120,69
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,95
Економія при броні: -17,21 грн