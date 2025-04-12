Вагікаль (Vagikal)
Вагікаль інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: Calendula officinalis;
1 супозиторій містить Calendula officinalis Ø 150 мг;
допоміжні речовини: макрогол 400, макрогол 1500, макрогол 4000.
Лікарська форма
Супозиторії вагінальні.
Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії циліндрично-конічної форми білого кольору з жовтуватим відтінком. На зрізі допускається наявність повітряного та пористого стрижня та лійкоподібного заглиблення.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються у гінекології. Код АТХ G02C C.
Фармакологічні властивості
Calendula officinalis (календула лікарська) містить флавоноїди, сапоніни, каротиноїди, тритерпенові спирти. Їх фармакологічна дія взаємно доповнюється і забезпечує протизапальний ефект, пришвидшує процес грануляції та епітелізації, діє фунгістатично і цитотоксично, а також чинить захисну, антибіотичну та імуностимулювальну дію.
Показання
Запальні захворювання піхви, які супроводжуються виділеннями, свербежем, печінням, почервонінням.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Підвищена чутливість до рослин родини Asteraceae (складноцвітих), таких як ромашка, ехінацея, арніка (можлива перехресна реакція).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не вивчалася.
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Немає достатніх даних щодо застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Супозиторії застосовують інтравагінально 2–3 рази на добу. Перед застосуванням супозиторій слід зволожити прокип’яченою охолодженою водою.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. Якщо протягом 3–4 днів від початку лікування симптоми не зникають або відмічається погіршення стану, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Діти
Не застосовують.
Передозування
Повідомлення відсутні.
Побічні реакції
Лікарський засіб, як правило, переноситься добре, проте при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій.
При застосуванні препарату можливі подразнення слизової оболонки піхви і статевих губ.
У разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ФАРМІНА Лтд.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Ліпска, 44, 30–721 Краків, Польща.