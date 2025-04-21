Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
298,26
Економія при броні: -27,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
320,38
Економія при броні: -50,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
287,70
Економія при броні: -22,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
282,80
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
297,69
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
295,38
Економія при броні: -12,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
333,60
Економія при броні: -83,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
261,06
Економія при броні: -21,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
301,84
Економія при броні: -24,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн