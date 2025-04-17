Київ (адресу не вказано)
Доступно в 553 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
333,90
Економія при броні: -72,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
344,67
Економія при броні: -48,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
309,80
Економія при броні: -66,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
294,60
Економія при броні: -22,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
309,80
Економія при броні: -66,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
304,72
Економія при броні: -27,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
296,10
Економія при броні: -26,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
296,65
Економія при броні: -24,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
309,80
Економія при броні: -66,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
296,21
Економія при броні: -27,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
293,54
Економія при броні: -44,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
295,42
Економія при броні: -17,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд