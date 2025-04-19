Львів (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
305,50
Економія при броні: -18,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
311,10
Економія при броні: -56,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
277,70
Економія при броні: -27,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
292,23
Економія при броні: -17,51 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,40
Економія при броні: -73,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,60
Економія при броні: -73,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
333,90
Економія при броні: -79,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
333,90
Економія при броні: -79,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
333,60
Економія при броні: -79,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
141,40
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
299,25
Економія при броні: -49,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
166,80
Економія при броні: -39,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
166,95
Економія при броні: -39,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
333,60
Економія при броні: -79,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
300,44
Економія при броні: -26,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,60
Економія при броні: -73,30 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
333,60
Економія при броні: -79,30 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
293,60
Економія при броні: -23,06 грн