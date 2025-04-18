Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
287,27
Економія при броні: -17,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
296,66
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
288,34
Економія при броні: -19,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
258,40
Економія при броні: -15,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
150,47
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
308,08
Економія при броні: -13,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
292,21
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
246,33
Економія при броні: -17,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
289,18
Економія при броні: -19,91 грн