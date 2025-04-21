Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
291,76
Економія при броні: -19,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
347,47
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
340,14
Економія при броні: -14,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
139,00
Економія при броні: -12,75 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
303,34
Економія при броні: -33,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
301,41
Економія при броні: -33,09 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
297,35
Економія при броні: -34,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
298,14
Економія при броні: -28,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
298,82
Економія при броні: -29,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
336,92
Економія при броні: -11,02 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Вагікаль супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
327,50 грн