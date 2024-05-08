НАГІДКИ ЛІКАРСЬКІ*& (CALENDULA OFFICINALIS*&) Діюча речовина
від 192,70 грн
від 25,41 грн
Календула-Вішфа Настоянка, флакон, 50 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 23,40 грн
від 17,00 грн
Календули мазь Мазь, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 26,73 грн
Календули квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 40,93 грн
від 49,15 грн
від 32,14 грн
Календули настойка Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 50 мл, флакон, № 1 Лубнифарм
від 21,63 грн
Календули мазь Мазь, туба, 30 г, № 1 Лубнифарм
від 24,82 грн
Календули мазь Мазь, туба, 20 г, № 1 Тернофарм
від 15,89 грн
від 24,25 грн
від 15,50 грн
від 16,37 грн
Календули настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 21,83 грн
від 36,60 грн
від 21,00 грн
від 26,00 грн
Календули настойка Настоянка, 40 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фітофарм
від 25,00 грн
від 17,22 грн
від 49,50 грн
від 26,25 грн
від 23,10 грн
від 26,00 грн
від 18,00 грн
Календули квітки Квітки, 25 г, пачка, з внутрішнім пакетом з цільною сировиною, з внутр. пак.(цільна сировина), № 1 Лубнифарм
Немає в наявності
Календули настойка Настоянка, 40 мл, флакон з пробкою-крапельницею, тм айві, тм айві, № 1 Фітофарм
Немає в наявності