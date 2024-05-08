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Активні речовини — “Н”НАГІДКИ ЛІКАРСЬКІ*& (CALENDULA OFFICINALIS*&)

НАГІДКИ ЛІКАРСЬКІ*& (CALENDULA OFFICINALIS*&) Діюча речовина

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Знайдено: 42 препарати
Вагікаль супозиторії вагінальні, 150 мг, стрип, № 10; Фарміна Лтд
Вагікаль Супозиторії вагінальні, 150 мг, стрип, № 10 Фарміна Лтд
В 627 аптеках
від 192,70 грн
Ціни в аптеках
Календули мазь мазь, туба, 30 г, № 1; Віола
Календули мазь Мазь, туба, 30 г, № 1 Віола
В 457 аптеках
від 25,41 грн
Ціни в аптеках
Календула-Вішфа настоянка, флакон, 50 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Календула-Вішфа Настоянка, флакон, 50 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 457 аптеках
від 23,40 грн
Ціни в аптеках
Календули настойка настоянка, 40 мл, флакон, № 1; Віола
Календули настойка Настоянка, 40 мл, флакон, № 1 Віола
В 456 аптеках
від 17,00 грн
Ціни в аптеках
Календули мазь мазь, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Календули мазь Мазь, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 356 аптеках
від 26,73 грн
Ціни в аптеках
Календули квітки квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Календули квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 334 аптеках
від 40,93 грн
Ціни в аптеках
Нагідок квітки квітки, 50 г, пакет, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Нагідок квітки Квітки, 50 г, пакет, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 286 аптеках
від 49,15 грн
Ціни в аптеках
Нагідок квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20; Віола
Нагідок квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20 Віола
В 274 аптеках
від 32,14 грн
Ціни в аптеках
Календули настойка настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 50 мл, флакон, № 1; Лубнифарм
Календули настойка Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 50 мл, флакон, № 1 Лубнифарм
В 273 аптеках
від 21,63 грн
Ціни в аптеках
Календули настойка настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 40 мл, флакон, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 40 мл, флакон, № 1 Фітофарм
В 188 аптеках
від 19,96 грн
Ціни в аптеках
Календули мазь мазь, туба, 30 г, № 1; Лубнифарм
Календули мазь Мазь, туба, 30 г, № 1 Лубнифарм
В 161 аптеці
від 24,82 грн
Ціни в аптеках
Нагідок квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Віола
Нагідок квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Віола
В 161 аптеці
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Календули квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, в індивідуальному пакетику, у пачці, в індивід. пакетику, у пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Календули квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, в індивідуальному пакетику, у пачці, в індивід. пакетику, у пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 156 аптеках
від 49,32 грн
Ціни в аптеках
Нагідок квітки квітки, 50 г, пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Віола
Нагідок квітки Квітки, 50 г, пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Віола
В 156 аптеках
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Календули мазь мазь, туба, 20 г, № 1; Тернофарм
Календули мазь Мазь, туба, 20 г, № 1 Тернофарм
В 135 аптеках
від 15,89 грн
Ціни в аптеках
Календули мазь мазь, контейнер, 40 г, № 1; Віола
Календули мазь Мазь, контейнер, 40 г, № 1 Віола
В 129 аптеках
від 24,25 грн
Ціни в аптеках
Календули настойка настоянка, 50 мл, флакон скляний, № 1; Тернофарм
Календули настойка Настоянка, 50 мл, флакон скляний, № 1 Тернофарм
В 129 аптеках
від 15,50 грн
Ціни в аптеках
Календули мазь мазь, туба, 20 г, № 1; Віола
Календули мазь Мазь, туба, 20 г, № 1 Віола
В 92 аптеках
від 16,37 грн
Ціни в аптеках
Календули настойка настоянка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Календули настойка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 43 аптеках
від 21,83 грн
Ціни в аптеках
Нагідок квітки квітки, 25 г, пакет, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Нагідок квітки Квітки, 25 г, пакет, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 17 аптеках
від 36,60 грн
Ціни в аптеках
Календули настойка настоянка, 40 мл, флакон, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настоянка, 40 мл, флакон, № 1 Фітофарм
В 10 аптеках
від 21,00 грн
Ціни в аптеках
Календули мазь мазь, туба, 30 г, № 1; Фітофарм
Календули мазь Мазь, туба, 30 г, № 1 Фітофарм
В 10 аптеках
від 26,00 грн
Ціни в аптеках
Календули настойка настоянка, 40 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настоянка, 40 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фітофарм
В 10 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Календули настойка настоянка, 40 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настоянка, 40 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Фітофарм
В 7 аптеках
від 17,22 грн
Ціни в аптеках
Календули квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20; Лубнифарм
Календули квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20 Лубнифарм
В 4 аптеках
від 49,50 грн
Ціни в аптеках
Календули квітки квітки, 55 г, пачка, з внутрішнім пакетом з подрібненою сировиною, з внутр. пак. (подріб. сиров.), № 1; Лубнифарм
Календули квітки Квітки, 55 г, пачка, з внутрішнім пакетом з подрібненою сировиною, з внутр. пак. (подріб. сиров.), № 1 Лубнифарм
В 3 аптеках
від 31,96 грн
Ціни в аптеках
Календули квітки квітки, 50 г, пачка, з внутрішнім пакетом з цільною сировиною, з внутр. пак.(цільна сировина), № 1; Лубнифарм
Календули квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішнім пакетом з цільною сировиною, з внутр. пак.(цільна сировина), № 1 Лубнифарм
В 2 аптеках
від 50,00 грн
Ціни в аптеках
Нагідок квітки квітки, 50 г, пакет, в пачці, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Нагідок квітки Квітки, 50 г, пакет, в пачці, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 2 аптеках
від 26,25 грн
Ціни в аптеках
Нагідок квітки квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Нагідок квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
В 1 аптеці
від 23,10 грн
Ціни в аптеках
Календули мазь мазь, туба, 30 г, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Календули мазь Мазь, туба, 30 г, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці
від 26,00 грн
Ціни в аптеках
Календули квітки квітки, 50 г, пачка, з внутрішнім пакетом з подрібненою сировиною, з внутр. пак. (подріб. сиров.), № 1; Лубнифарм
Календули квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішнім пакетом з подрібненою сировиною, з внутр. пак. (подріб. сиров.), № 1 Лубнифарм
В 2 аптеках інших міст
від 52,80 грн
Ціни в інших містах
Календули квітки квітки, 55 г, пачка, з внутрішнім пакетом з цільною сировиною, з внутр. пак.(цільна сировина), № 1; Лубнифарм
Календули квітки Квітки, 55 г, пачка, з внутрішнім пакетом з цільною сировиною, з внутр. пак.(цільна сировина), № 1 Лубнифарм
В 1 аптеці інших міст
від 41,90 грн
Ціни в інших містах
Календули настойка настоянка, 40 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настоянка, 40 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці інших міст
від 18,00 грн
Ціни в інших містах
Календули квітки квітки, 25 г, пачка, з внутрішнім пакетом з цільною сировиною, з внутр. пак.(цільна сировина), № 1; Лубнифарм
Календули квітки Квітки, 25 г, пачка, з внутрішнім пакетом з цільною сировиною, з внутр. пак.(цільна сировина), № 1 Лубнифарм
Немає в наявності
Календули квітки квітки, 25 г, пачка, з внутрішнім пакетом з подрібненою сировиною, з внутр. пак. (подріб. сиров.), № 1; Лубнифарм
Календули квітки Квітки, 25 г, пачка, з внутрішнім пакетом з подрібненою сировиною, з внутр. пак. (подріб. сиров.), № 1 Лубнифарм
Немає в наявності
Календули настойка настоянка, флакон скляний, 50 мл, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настоянка, флакон скляний, 50 мл, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Календули настойка настоянка, флакон скляний, 100 мл, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настоянка, флакон скляний, 100 мл, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Календули настойка настоянка, 40 мл, флакон з пробкою-крапельницею, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настоянка, 40 мл, флакон з пробкою-крапельницею, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Календули квітки квітки, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Лубнифарм
Календули квітки Квітки, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Лубнифарм
Немає в наявності
Календули настойка настоянка, 40 мл, флакон з пробкою-крапельницею, тм айві, тм айві, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настоянка, 40 мл, флакон з пробкою-крапельницею, тм айві, тм айві, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Календули настойка настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 40 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 40 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Календули настойка настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 50 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Фітофарм
Календули настойка Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 50 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Фітофарм
Немає в наявності