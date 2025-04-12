Нефротект призначений для внутрішньовенного введення. Дозування слід підбирати індивідуально.

Якщо не призначено інакше, пацієнтам з гострою та хронічною нирковою недостатністю слід вводити:

пацієнтам, які не перебувають на діалізі:

0,6–0,8 г амінокислот на 1 кг маси тіла на добу, що відповідає 6–8 мл на 1 кг маси тіла на добу;

пацієнтам, які перебувають на діалізі:

0,8–1,2 г амінокислот на 1 кг маси тіла на добу, що відповідає 8–12 мл на 1 кг маси тіла на добу;

для парентерального харчування під час довготривалої процедури гемодалізу:

0,5–0,8 г амінокислот на 1 кг маси тіла/діаліз, що відповідає 5–8 мл на 1 кг маси тіла/діаліз.

Максимальна рекомендована добова доза: 0,8–1,2 г амінокислот на 1 кг маси тіла, що відповідає 8–12 мл на 1 кг маси тіла, або 560–840 мл на добу для пацієнтів з масою тіла 70 кг.

Максимальна рекомендована швидкість введення:

парентеральне харчування:

0,1 г амінокислот на 1 кг маси тіла на годину, що відповідає 1 мл на 1 кг маси тіла на годину;

парентеральне харчування під час процедури гемодіалізу:

0,2 г амінокислот на 1 кг маси тіла на годину, що відповідає 2 мл на 1 кг маси тіла на годину. Загалом при проведенні парентерального харчування амінокислоти призначати у комбінації з інфузійними розчинами, які є джерелами енергії. При проведенні повного парентерального харчування Нефротект слід застосовувати разом з електролітами, джерелами енергії, вітамінами та мікроелементами. Нефротект разом з іншими нутрієнтами можна вводити у центральні або периферичні вени.

Нефротект можна вводити через окрему інфузійну систему або можна змішувати в асептичних умовах з іншими розчинами.

При застосуванні під час самої процедури діалізу Нефротект можна вводити безпосередньо в ін'єкційний порт приладу для діалізу.

Розчини амінокислот, включаючи Нефротект, загалом слід застосовувати в комбінації з вуглеводами та ліпідами. Винятком є застосування амінокислотних добавок під час самої процедури діалізу, протягом якої можна застосовувати діалізат, що містить глюкозу. Тривалість застосування залежить від клінічного стану пацієнта.