Київ
Нефротект (Nefrotect)

Нефротект (Nefrotect)

Чернігів (адресу не вказано)
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
124.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2175,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
126.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4676,71
Економія при броні: -180,30 грн
4496,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2470,34
Економія при броні: -127,61 грн
2342,73 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4440,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4518,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
131.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4520,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 46
194.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4215,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
322.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4195,77 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
341.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4310,00
Економія при броні: -169,00 грн
4141,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 2
366.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4595,90
Економія при броні: -42,40 грн
4553,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Здолбунів, вул. Паркова, 72
369.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4541,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
390.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4355,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
390.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4464,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
406.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2313,51
Економія при броні: -134,47 грн
2179,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
407.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4561,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
421.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4592,29
Економія при броні: -174,49 грн
4417,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Кравчука, 44/46
422.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4572,40
Економія при броні: -42,10 грн
4530,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
424.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3646,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
425.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4351,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
431.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3274,95
Економія при броні: -84,70 грн
3190,25 грн
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