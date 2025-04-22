Київ
Про товар
Ціни
Нефротект (Nefrotect)
Нефротект (Nefrotect)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
124.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2175,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
126.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4676,71
Економія при броні:
-180,30 грн
4496,41
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2470,34
Економія при броні:
-127,61 грн
2342,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4440,90
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4518,90
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
131.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4520,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 46
194.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4215,03
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
322.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4195,77
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
341.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4310,00
Економія при броні:
-169,00 грн
4141,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 2
366.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4595,90
Економія при броні:
-42,40 грн
4553,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Здолбунів, вул. Паркова, 72
369.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4541,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
390.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4355,70
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
390.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4464,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
406.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2313,51
Економія при броні:
-134,47 грн
2179,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
407.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4561,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
421.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4592,29
Економія при броні:
-174,49 грн
4417,80
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Кравчука, 44/46
422.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4572,40
Економія при броні:
-42,10 грн
4530,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
424.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3646,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
425.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4351,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
431.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3274,95
Економія при броні:
-84,70 грн
3190,25
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню