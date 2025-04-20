Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
32.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2820,30
Економія при броні: -4,38 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
66.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3274,95
Економія при броні: -84,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
74.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
75.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Покров, вул. Героїв України, 4/4
81.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4663,68
Економія при броні: -206,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, вул. Вільна, 13
84.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
85.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2269,06
Економія при броні: -90,01 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Олександрія, просп. Соборний, 111
176.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4310,00
Економія при броні: -169,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
359.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4258,85
Економія при броні: -247,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
436.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4671,74
Економія при броні: -175,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
439.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
441.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
446.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2430,08
Економія при броні: -87,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 17
517.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
550.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4588,74
Економія при броні: -170,94 грн