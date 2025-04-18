Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
184.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
188.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
194.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3274,95
Економія при броні: -97,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
203.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
204.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2266,43
Економія при броні: -87,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
250.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
266.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2820,30
Економія при броні: -35,88 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
270.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4310,00
Економія при броні: -129,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
302.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4645,31
Економія при броні: -187,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
401.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4782,01
Економія при броні: -285,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
404.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
408.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
411.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2493,18
Економія при броні: -150,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Коростень, вул. Грушевського, 46
548.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
553.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4247,16
Економія при броні: -236,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
567.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ