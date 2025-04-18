Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
13.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4247,16
Економія при броні: -236,21 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
290.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4645,31
Економія при броні: -187,71 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
302.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4310,00
Економія при броні: -129,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
308.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4703,29
Економія при броні: -285,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
340.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2820,30
Економія при броні: -4,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
347.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
369.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2266,43
Економія при броні: -87,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Кам'янське, вул. Вільна, 13
370.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
375.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
391.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3274,95
Економія при броні: -84,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
393.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Янтарна, 79
398.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
437.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
439.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4782,01
Економія при броні: -285,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
440.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
441.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
443.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2494,83
Економія при броні: -152,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39
506.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4613,84
Економія при броні: -235,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
506.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4726,70
Економія при броні: -180,70 грн