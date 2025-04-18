Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2493,18
Економія при броні: -150,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
3.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
6.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
8.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4831,71
Економія при броні: -335,30 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 46
143.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
200.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
273.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4310,00
Економія при броні: -129,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
297.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4620,26
Економія при броні: -202,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 2
301.5 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4595,90
Економія при броні: -42,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Здолбунів, вул. Паркова, 72
303.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
362.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Б
362.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4726,70
Економія при броні: -203,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
362.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4726,70
Економія при броні: -203,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 45-Б
363.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
363.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2290,52
Економія при броні: -111,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39
363.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4623,96
Економія при броні: -245,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 1-Б
364.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4142,10
Економія при броні: -175,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 6
364.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ