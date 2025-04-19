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Нефротект (Nefrotect)
Нефротект (Nefrotect)
Львів
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4582,15
Економія при броні:
-313,60 грн
4268,55
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4627,39
Економія при броні:
-169,79 грн
4457,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
92.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
1323,42
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
118.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4548,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Тернопіль, вул. Шпитальна, 2
118.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3183,81
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
118.9 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4707,60
Економія при броні:
-159,30 грн
4548,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 6
119.0 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3183,81
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 1-Б
119.1 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4229,41
Економія при броні:
-262,34 грн
3967,07
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Тернопіль, просп. Злуки, 45-Б
120.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4548,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39
120.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4643,76
Економія при броні:
-265,76 грн
4378,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Б
121.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
3781,36
Економія при броні:
-142,72 грн
3638,64
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
121.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4726,70
Економія при броні:
-178,40 грн
4548,30
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
121.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4543,09
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Кравчука, 44/46
139.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4572,40
Економія при броні:
-42,10 грн
4530,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Здолбунів, вул. Паркова, 72
175.2 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4541,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 2
178.7 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4595,90
Економія при броні:
-42,40 грн
4553,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
315.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4588,74
Економія при броні:
-170,94 грн
4417,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 17
327.3 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4195,77
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Коростень, вул. Грушевського, 46
349.6 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
4215,03
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
467.4 км
Нефротект розчин для інфузій флакон 250 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
2430,08
Економія при броні:
-87,35 грн
2342,73
грн
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