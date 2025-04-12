Застосовувати дорослим і дітям віком від 15 років. На уражені ділянки шкіри розчин наносити краплями або натирати 2–3 рази на день до повного зникнення ознак захворювання. Дуже великий вплив на результати лікування має застосування препарату також і після зникнення ознак захворювання. Для профілактики рецидивів рекомендується застосовувати препарат 1–2 рази на тиждень, 2–3 рази на день протягом 4 тижнів.

Зазвичай слід застосовувати нерозведений розчин. Лише у випадках із гостро вираженими запальними проявами на шкірі або якщо у процесі лікування з'являється подразнення шкіри, препарат розводити водою у співвідношенні 1 : 1.