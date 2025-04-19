Нітрофунгін (Nitrofungin)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,10
Економія при броні: -37,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
146,11
Економія при броні: -17,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
140,86
Економія при броні: -9,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,30
Економія при броні: -37,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
164,70
Економія при броні: -39,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
159,00
Економія при броні: -33,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
162,70
Економія при броні: -37,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,10
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
146,46
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,20
Економія при броні: -37,70 грн