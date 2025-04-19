Нітрофунгін (Nitrofungin)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
140,14
Економія при броні: -12,05 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
146,07
Економія при броні: -17,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,10
Економія при броні: -39,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
159,00
Економія при броні: -35,50 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
140,16
Економія при броні: -13,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
144,87
Економія при броні: -13,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,10
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
147,46
Економія при броні: -21,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
146,84
Економія при броні: -20,45 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
147,21
Економія при броні: -19,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
145,00
Економія при броні: -18,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
140,99
Економія при броні: -14,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
143,59
Економія при броні: -15,05 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
147,00
Економія при броні: -19,47 грн