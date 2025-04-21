Нітрофунгін (Nitrofungin)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
139,44
Економія при броні: -13,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
154,47
Економія при броні: -25,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,10
Економія при броні: -41,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,10
Економія при броні: -41,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
143,13
Економія при броні: -15,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
148,57
Економія при броні: -17,44 грн