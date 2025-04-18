Нітрофунгін (Nitrofungin)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 271 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
142,91
Економія при броні: -14,74 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
144,66
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,20
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
143,64
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
144,57
Економія при броні: -13,64 грн