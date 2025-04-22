Нітрофунгін (Nitrofungin)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,43
Економія при броні: -4,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,20
Економія при броні: -41,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
147,60
Економія при броні: -14,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
142,94
Економія при броні: -8,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,10
Економія при броні: -41,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
143,84
Економія при броні: -11,06 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,10
Економія при броні: -41,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
147,01
Економія при броні: -14,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40
Економія при броні: -35,50 грн