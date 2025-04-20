Нітрофунгін (Nitrofungin)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
143,34
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
146,74
Економія при броні: -8,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
163,30
Економія при броні: -42,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
141,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
141,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
161,80
Економія при броні: -40,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
147,52
Економія при броні: -4,57 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40
Економія при броні: -36,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
141,88
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
143,93
Економія при броні: -10,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
144,07
Економія при броні: -12,59 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
157,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Нітрофунгін розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
138,80
Економія при броні: -14,64 грн