Аурідексан (Auridexan)
Аурідексан інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: decametoxin;
1 мл розчину містить декаметоксину у перерахуванні на 100% речовину 0,5 мг;
допомiжна речовина: етанол (70%).
Лікарська форма
Краплі вушні.
Фармакотерапевтична група
Засоби для застосування в отології. Протимікробні засоби.
Показання
Лікування бактеріальних і грибкових гострих та хронічних зовнішніх і середніх неперфоративних отитів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до декаметоксину або етанолу.
Спосіб застосування та дози
Пiсля розкриття флакон закрити кришкою-крапельницею.
Дорослим і дітям від 12 років у кожне вухо закапувати у теплому вигляді по 2–3 краплі Аурідексану 3–4 рази на добу. Тривалість курсу лікування залежить від тяжкості захворювання і досягнутого ефекту і визначається лікарем індивідуально.
Побічні реакції
Можливе швидкоминуче відчуття печіння при застосуванні препарату, а також реакцiя мiсцевого подразнення шкіри вуха (зовнішнього слухового проходу, вушної раковини) при пiдвищенiй iндивiдуальнiй чутливостi до декаметоксину.
Передозування
Випадків передозування не відзначалося.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не досліджена.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат має антисептичну дію і широкий спектр антимікробної дії відносно грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів (гноєтворні коки, у тому числі стафілококи з множинною антибіотикостійкістю, ентеробактерії, коринебактерії дифтерії), найпростіших, дріжджоподібних грибів роду Candida, дерматоміцетів та вірусів. На мікроорганізми препарат діє бактерицидно, спороцидно, фунгіцидно. Аурідексан підвищує чутливість бактерій до антибіотиків, потенціює дію традиційних антимікробних засобів при комплексному лікуванні.
Фармакокінетика. Не досліджена.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 мл у флаконі; по 1 флакону з кришкою-крапельницею у пачці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ТОВ “Дослідний завод “ГНЦЛС”, Україна
ТОВ "Фармекс Груп", Україна
Місцезнаходження
Україна, 61057, м. Харків, вул. Воробйова, 8.
(ТОВ “Дослідний завод “ГНЦЛС”).
Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100
(ТОВ "Фармекс Груп").