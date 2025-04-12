Пiсля розкриття флакон закрити кришкою-крапельницею.

Дорослим і дітям від 12 років у кожне вухо закапувати у теплому вигляді по 2–3 краплі Аурідексану 3–4 рази на добу. Тривалість курсу лікування залежить від тяжкості захворювання і досягнутого ефекту і визначається лікарем індивідуально.