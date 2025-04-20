Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,51
Економія при броні: -5,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,85
Економія при броні: -12,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,45
Економія при броні: -14,21 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,40
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,50
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,35
Економія при броні: -15,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,37
Економія при броні: -23,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
92,21
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,33
Економія при броні: -13,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,05
Економія при броні: -19,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
100,54
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
88,29
Економія при броні: -10,29 грн