Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИПротимікробні засобиДекаметоксинАурідексанЦіни в аптеках

Аурідексан краплі вушні 0,5 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Київ (136110) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 887 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
78,20
Економія: -23,95 грн
54,25 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
79,00
Економія: -24,90 грн
54,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
60,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
61,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (23)
61,43 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
79,80
Економія: -25,70 грн
54,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
77,90
Економія: -23,65 грн
54,25 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
62,56 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
93,20
Економія: -27,89 грн
65,31 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
79,00
Економія: -24,90 грн
54,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
79,80
Економія: -25,70 грн
54,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
65,06
Економія: -9,71 грн
55,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
60,94 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
79,00
Економія: -24,90 грн
54,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
61,04 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
87,50
Економія: -26,49 грн
61,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
61,55 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
76,30
Економія: -22,20 грн
54,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
68,28
Економія: -10,41 грн
57,87 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
70,52
Економія: -16,27 грн
54,25 грн