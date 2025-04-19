Львів (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
94,77
Економія при броні: -12,79 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -12,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,40
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
79,94
Економія при броні: -7,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,74
Економія при броні: -10,46 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,50
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -12,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,50
Економія при броні: -10,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,50
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,78
Економія при броні: -9,84 грн