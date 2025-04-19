Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 247 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,17
Економія при броні: -13,26 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,01
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,21
Економія при броні: -10,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,30
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -11,70 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,19
Економія при броні: -12,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
87,10
Економія при броні: -3,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,61
Економія при броні: -14,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,13
Економія при броні: -13,91 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,44
Економія при броні: -15,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,20
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,65
Економія при броні: -12,90 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
94,08
Економія при броні: -8,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,34
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
92,39
Економія при броні: -11,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я