Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,69
Економія при броні: -14,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
83,60
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,54
Економія при броні: -14,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,30
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
75,40
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,78
Економія при броні: -4,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,80
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
94,69
Економія при броні: -11,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я