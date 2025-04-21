Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,65
Економія при броні: -13,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,50
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,47
Економія при броні: -14,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
92,58
Економія при броні: -13,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
92,11
Економія при броні: -12,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,50
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
92,81
Економія при броні: -12,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
92,94
Економія при броні: -12,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,67
Економія при броні: -13,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,50
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Аурідексан краплі вушні 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -6,80 грн