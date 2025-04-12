лікарський засіб Гліцисед застосовують у таблетках або у формі порошку після подрібнення таблетки трансбукально (шляхом розміщення за щокою чи в ротовій порожнині) або сублінгвально (під язик). Таблетку тримають в ротовій порожнині до повного розчинення.

Дітям віком від 3 років, підліткам, дорослим при зниженні розумової працездатності Гліцисед призначають по 1 таблетці (100 мг) 2–3 рази на добу протягом 14–30 днів. Максимальна добова доза ─ 300 мг.

Дітям віком від 3 років та дорослим з підвищеною збудливістю, емоційною лабільністю призначають по 1 таблетці 2–3 рази на добу, курс лікування ─ 7–14 днів. За необхідності курс лікування повторюють.

При порушеннях сну призначають по 50–100 мг за 20 хв до сну або безпосередньо перед сном.

При ішемічному мозковому інсульті та порушеннях мозкового кровообігу призначають 1 г препарату трансбукально або сублінгвально (за необхідності таблетку розтерти) протягом перших 3–6 год після розвитку інсульту, далі ─ протягом 1–5 діб по 1 г/добу, потім протягом 6–30 діб ─ по 1–2 таблетки 3 рази на добу.

При лікуванні алкоголізму препарат призначають як допоміжний засіб по 1 таблетці 2–3 рази на добу протягом 14–30 днів. За необхідності курс лікування повторюють 4–6 разів на рік.

Діти. Препарат застосовують у дітей віком від 3 років.