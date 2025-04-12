Гліцисед® (Glicised®)
Гліцисед інструкція із застосування
Склад
Гліцин - 100 мг
Фармакологічні властивості
гліцин являє собою замінну амінокислоту (природний метаболіт), є нейромедіатором гальмівного типу дії та регулятором метаболічних процесів у ЦНС, знижує психоемоційне напруження, підвищує розумову працездатність, чинить нейропротекторну, антистресову, седативну дію, поліпшує метаболізм головного мозку, нормалізує сон, зменшує вираженість токсичної дії алкоголю. Не спричиняє звикання.
Легко проникає у більшість біологічних рідин і тканин організму, в тому числі головний мозок. Швидко руйнується у печінці гліциноксидазою, розпадаючись на воду та вуглекислий газ. Накопичення гліцину в тканинах не відбувається.
Показання Гліцисед
функціональні та органічні захворювання нервової системи (неврози, неврозоподібні стани, вегетосудинна дистонія, наслідки нейроінфекції, черепно-мозкової травми, перинатальні та інші форми енцефалопатії, у тому числі алкогольного генезу), які супроводжуються підвищеною збудливістю, емоційною нестабільністю, зниженням розумової працездатності, порушенням сну.
Ішемічний інсульт та порушення мозкового кровообігу.
Як допоміжний засіб при лікуванні алкоголізму.
Застосування Гліцисед
лікарський засіб Гліцисед застосовують у таблетках або у формі порошку після подрібнення таблетки трансбукально (шляхом розміщення за щокою чи в ротовій порожнині) або сублінгвально (під язик). Таблетку тримають в ротовій порожнині до повного розчинення.
Дітям віком від 3 років, підліткам, дорослим при зниженні розумової працездатності Гліцисед призначають по 1 таблетці (100 мг) 2–3 рази на добу протягом 14–30 днів. Максимальна добова доза ─ 300 мг.
Дітям віком від 3 років та дорослим з підвищеною збудливістю, емоційною лабільністю призначають по 1 таблетці 2–3 рази на добу, курс лікування ─ 7–14 днів. За необхідності курс лікування повторюють.
При порушеннях сну призначають по 50–100 мг за 20 хв до сну або безпосередньо перед сном.
При ішемічному мозковому інсульті та порушеннях мозкового кровообігу призначають 1 г препарату трансбукально або сублінгвально (за необхідності таблетку розтерти) протягом перших 3–6 год після розвитку інсульту, далі ─ протягом 1–5 діб по 1 г/добу, потім протягом 6–30 діб ─ по 1–2 таблетки 3 рази на добу.
При лікуванні алкоголізму препарат призначають як допоміжний засіб по 1 таблетці 2–3 рази на добу протягом 14–30 днів. За необхідності курс лікування повторюють 4–6 разів на рік.
Діти. Препарат застосовують у дітей віком від 3 років.
Протипоказання
індивідуальна непереносимість лікарського засобу та підвищена чутливість до окремих його компонентів; артеріальна гіпотензія. Дитячий вік до 3 років.
Побічна дія
зазвичай препарат добре переноситься. При індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій, а також висипу, свербежу, кропив’янки, риніту, першіння в горлі, кон’юнктивіту, слабкості. З боку ШКТ можливий розвиток диспептичних явищ, у тому числі біль в епігастрії, нудота. З боку нервової системи відмічали поодинокі випадки погіршення концентрації уваги, головного болю, напруженості, дратівливості.
Особливості застосування
якщо пацієнт схильний до артеріальної гіпотензії, необхідно контролювати АТ і, якщо виникла потреба, проводити корекцію дози препарату: Гліцисед призначають у нижчих дозах за умови регулярного контролю АТ. При зниженні АТ нижче звичайного рівня застосування препарату припиняють.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Вплив Гліциседу на організм у період вагітності або годування грудьми детально не досліджували, тому застосування препарату не рекомендується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Необхідно дотримуватися обережності, керуючи транспортними засобами чи працюючи з іншими механізмами, а також займаючись потенційно небезпечними видами діяльності.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Гліцисед знижує токсичність антиконвульсантів, антипсихотичних засобів, антидепресантів, протисудомних засобів. При поєднанні зі снодійними, транквілізаторами та антипсихотичними засобами посилюється ефект гальмування ЦНС.
Передозування
про клінічні прояви передозування відомостей немає.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.