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Гліцисед® (Glicised®)

Гліцисед® (Glicised®)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 399 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
154,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
149,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
158,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
143,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
159,86
Економія при броні: -27,53 грн
132,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
155,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
149,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
161,73
Економія при броні: -27,22 грн
134,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,30
Економія при броні: -24,20 грн
153,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
150,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -22,40 грн
153,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
168,65 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
149,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
153,95 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
149,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
159,80
Економія при броні: -6,70 грн
153,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
149,55 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
144,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
99,20
Економія при броні: -15,72 грн
83,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
149,80 грн
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