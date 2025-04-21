Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
162,58
Економія при броні: -33,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,20
Економія при броні: -24,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
162,78
Економія при броні: -34,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -22,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,20
Економія при броні: -24,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
181,70
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
160,71
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
172,31
Економія при броні: -44,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
181,70
Економія при броні: -28,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
164,83
Економія при броні: -36,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
155,90
Економія при броні: -27,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
173,20
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
161,34
Економія при броні: -18,67 грн