Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
159,79
Економія при броні: -23,78 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
158,43
Економія при броні: -22,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,30
Економія при броні: -27,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
164,59
Економія при броні: -23,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
161,41
Економія при броні: -19,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,30
Економія при броні: -27,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -25,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,20
Економія при броні: -27,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,84
Економія при броні: -44,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
163,97
Економія при броні: -26,88 грн