Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
181,50
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
165,41
Економія при броні: -25,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
165,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
163,90
Економія при броні: -20,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
161,44
Економія при броні: -27,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
157,59
Економія при броні: -18,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
164,96
Економія при броні: -21,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
163,90
Економія при броні: -27,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
167,86
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -29,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
164,74
Економія при броні: -36,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
158,16
Економія при броні: -24,40 грн