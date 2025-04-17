Київ (адресу не вказано)
Доступно в 989 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
175,50
Економія при броні: -23,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
177,20
Економія при броні: -25,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
209,56
Економія при броні: -45,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
169,02
Економія при броні: -25,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
191,32
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
162,46
Економія при броні: -21,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
181,50
Економія при броні: -29,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гліцисед® таблетки 100 мг блістер №50
Корпорація Артеріум